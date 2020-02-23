Молдова: богатые богатеют, а бедные... уезжают

Каждый год из Молдовы уезжает 30 тысяч человек, это 1 процент от трудоспособного населения республики. По статистике, ежедневно из Молдовы уезжает 105-108 трудоспособных граждан.

По уровню безденежья среди жителей Молдова находится на последних строчках в мировом рейтинге стран с самой низкой покупательской способностью.

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, напомнил, что за последние 20 лет представители власти Молдовы не раз заявляли, что стараются построить социальное государство.

– Власть должна контролировать соответствие доходов населения с уровнем цен в стране. У нас в республике есть граждане, которые получают мизерные зарплаты – 2-3 тысячи леев, - рассказал Мокану для Sputnik Молдова.

По словам специалиста, 2-3% населения в стране являются очень богатыми и могут позволить себе приобрести все, что пожелают – хорошие автомобили, дорогие вещи, квартиры. Порядка 10% относят себя к среднему классу или живут чуть хуже.

– Свыше 80% населения республики – люди бедные. Из их числа порядка 30% живут за чертой бедности. Конечно, при среднем уровне зарплат по экономике в 5 тысяч 700 леев взяточничество продолжится, поскольку на эту сумму сложно прожить. Ситуацию с оттоком населения, уставшего от бедности, можно исправить, лишь проведя структурные, глубокие реформы, а не поверхностные. За отрезок в почти 30 лет граждане устали от таких изменений, - сообщил Мокану.

Михаил Генчу