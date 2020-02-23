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Политика
В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт
23.02.2020

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Согласно нововведению, для тех заявителей, которые полагаются на государственные пособия, будут ужесточены требования для получения грин-карт. «Новые члены нашего общества должны быть финансово самостоятельными», - указано в сообщении Белого дома.


 
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