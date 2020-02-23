В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Согласно нововведению, для тех заявителей, которые полагаются на государственные пособия, будут ужесточены требования для получения грин-карт. «Новые члены нашего общества должны быть финансово самостоятельными», - указано в сообщении Белого дома.