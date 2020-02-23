Анатол Цэрану: Не исключена ни одна коалиция, у которой все в порядке c документами

В интервью для портала ТРИБУНА известный политический аналитик Анатол Цэрану рассказал о начале нового политического сезона, возможных сценариях правления, первых 100 днях работы правительства Кику, политической ситуации следующих месяцев, а также о других важных аспектах.

T.: Господин Цэрану, что вы думаете о начале нового политического сезона? Как вы думаете, какие тенденции предвещают в политике Республики Молдова?

A.Ц.: Новый политический сезон начался под знаком действий по усилению жесткого социалистического ядра социалистов в перспективе президентских выборов этого года. Это объясняет скандальные упреки президента Додона в адрес послов, аккредитованных в Кишиневе, а также не менее скандальное заявление министра иностранных дел Чокой о роли российской армии в приднестровском вооруженном конфликте в 1992 году. Раскол Демократической партии, в последнюю очередь, тоже нужно объяснить с точки зрения президентских выборов, несмотря на то, что эта причинно-следственная связь на этом начальном этапе еще недостаточно очерчена.

T.: Дискуссии о возможных новых сценариях управления усилились. Какой из этих сценариев вы считаете более реалистичным?

A.Ц.: На данном этапе все возможные сценарии в руках Демократической партии. От демократов зависит политическая конфигурация управления – сохранится ли социалистическое управление либо оно будет заменено на проевропейское управление, состоящее из ДП и ACUM. Пока что социалистическое управление кажется более вероятным.

T.: Допускаете ли вы идею о том, что в Молдове в ближайшем будущем может возникнуть коалиция мажоритарного управления? Если да, кто ее может создать?

A.Ц.: Пока что изменчивая фракция демократов, из-за выхода из их состава группы Канду, кажется, более склонна продолжать неформальную коалицию с социалистами. Не исключена ни одна коалиция, у которой все документы в порядке, в случае, если демократы останутся превращенными в мумии портфелями министров в правительстве. В обоих этих случаях избирательный потенциал демократов будет регулироваться в избирательном караване Додона на президентских выборах этой осенью.

Теоретически невозможно исключить, по крайней мере пока, коалицию между ДП и ACUM, с целью общего успеха на осенних президентских выборах. Шансы на такую ​​комбинацию значительно возрастут, если совместный кандидат в президенты будет определен вне зоны политических партий. Кстати, в этом случае такой кандидат с большой вероятностью может порадоваться поддержке юнионистской партии, и, следовательно, наверняка сделает так, что Додон проиграет на выборах.

T.: Как вы оцениваете первые 100 дней работы правительства Кику?

A.Ц.: За это время правительство Кику не приобрело индивидуальности, оно не смогло выйти из тени Додона. Правительство Кику может взять на себя «заслугу» компрометации внешнего финансирования, неспособность восстановить диалог с непосредственными соседями – Румынией и Украиной, регистрацию первых задержек с выплатой зарплаты определенным категориям бюджета. Сам премьер-министр, а также ряд членов правительства проявили себя в этот период крайней суматошными, вызвав публичные скандалы на фоне отсутствия управленческой деятельности в экономической и социальной областях. Неэффективность правительства Кику в первые 100 дней работы была бы еще более ошеломляющей, если бы медийное пространство в Республике Молдова не принадлежало в основном социалистам и их союзникам.

T.: Президент Додон говорил о возможных перестановках в правительстве, как вы думаете, это произойдет? Если да, то каких министерств это может коснуться?

A.Ц.: Признавая необходимость перестановок в правительстве после такого короткого периода, как 100 дней, сам президент Додон без большой осмотрительности выражает недовольство по поводу работы команды Кику. Это одно быть послушным советником Президента, и совсем другое – успешным министром в правительстве. Если говорить об отстающих министерствах, то их простой перечень охватит весь спектр правительства. Но даже в этой ситуации выделяются некоторые передовики. После столь короткого периода времени министр иностранных дел уже спровоцировал проект вотума недоверия в парламенте. И хаос в Министерстве образования, культуры и исследований все еще ожидает взрыва интеллектуального бунта, пресыщенного призывами министра Поповича «поголодать для лучшего творческого вдохновения».

T.: Допускаете ли вы досрочные парламентские выборы одновременно с президентскими?

A.Ц.: Такой сценарий нельзя полностью исключить, даже если существуют законодательные препятствия в этом отношении. Мы все знаем, как легко в РМ манипулировать правовыми нормами. Все зависит от политических интересов властителей дня в нужное время. Это политические реалии государства Республики Молдова, которая еще далеко не стала правовым государством в европейском смысле этого понятия.

T.: Спасибо Вам!

Андриана Кептине