ТОП-5 сценариев правления в Республике Молдова

В последнее время все более настойчиво идет речь о возможных изменениях в правительственной команде. В то время как президент Игорь Додон признается в возможных перестановках в правительстве, представители блока «ACUM» и ДПМ не исключают даже смены правительства. Исходя из этого положения ТРИБУНА разработала условную классификацию пяти возможных сценариев дальнейшего управления Республики Молдова.

1). Перестановки в правительстве

Не исключено, что по истечении 100 дней деятельности правительства Кику, Президент исполнит свое обещание о замене некоторых министров с целью повышения эффективности работы исполнительной власти. Если это произойдет, у нас в дальнейшем будет правительство меньшинства, но более эффективное.

2). Создание официальной коалиции ПСРМ -ДПМ

До сих пор ДПМ оказывал безоговорочную поддержку правительству Кику, но в последнее время неофициально говорится, что они хотят официальную коалицию с ПСРМ. Посмотрим, будет ли какой-то конкретный прогресс в этом направлении в дальнейшем.

3). Введение в состав ПСРМ депутатов их других фракций

Теоретически нельзя исключить и сценарий, что ПСРМ введет в свой состав депутатов из других фракций, чтобы обеспечить твердую поддержку не менее 51 депутата для правительства Кику. Тем более, что говорят, что многие депутаты из других фракций будут готовы пойти по этому пути. Еще неизвестно, получит ли ПСРМ выгоду от их готовности.

4). Коалиция между ДПМ и ACUM

В последнее время почти открыто говорится о возможности такой коалиции. ДПМ и Блок ACUM ведет обсуждения об укреплении и объединении усилий проевропейских сил. Не исключено, что в какой-то момент обсуждения могут также касаться возможного совместного управления, но для того, чтобы такие обсуждения проводились, ДПМ и ACUM должны убедиться в том, что они являются цельными фракциями и они «контролируют» всех своих депутатов.

5). Досрочные парламентские выборы

Это сценарий, который нельзя исключать по той простой причине, что он красочно обсуждается представителями разных политических сил. Если он достигнет реальности, то, скорее всего, соответствующие выборы пройдут одновременно с президентскими выборами.