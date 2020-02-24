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Общество
Бывший президент Молдовы похвалил нынешний состав Конституционного суда
24.02.2020

Петр Лучинский нашел добрые слова. Петр Лучинский, второй президент Республики Молдова, похвалил нынешний состав Конституционного суда, сообщает портал Unimedia. По его словам, нынешние судьи сильно отличаются в лучшую сторону от тех, которые заседали в предыдущем формате.

-В этом мире все познается в сравнении. И в этом смысле у нынешнего состава судей - большое преимущество. Ведь они заняли место прежних, полностью себя дискредитировавших. Они работали по указу. Вы помните, как они не хотели признавать новую коалицию? Как такое возможно? - вопрошает Лучинский.

Разумеется, его спросили о том, не боится ли он, что и нынешний состав КС зависим политически. Лучинский так не считает:

- Как-то Конфуция спросили, как узнать, хороший человек или нет? И он ответил - судите по делам. Вот и я сужу по делам. Пока, как гражданин РМ, я не увидел ничего необычного или возмутительного, - пояснил экс-президент.

 Михаил Генчу


 
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