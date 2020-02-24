Примар Чебан обратился к гражданам в связи с забастовкой маршруток

Градоначальник пообещал сделать все, что в его силах. Завтра утром в Кишиневе будут бастовать маршрутчики, и, хотя в последние годы важность их услуг для города падает, тем не менее, ожидается, что их выходка может привести к транспортному коллапсу. Примар Ион Чебан пообещал принять все меры, чтобы избежать подобной ситуации и, по возможности, облегчить возможные страдания горожан:

- Хочу обратиться к горожанам в связи с забастовкой маршрутчиков. прошу вас, во избежание опозданий, планировать завтрашний день с запасом, и пользоваться, по возможности, троллейбусами и автобусами, количество которых будет увеличено. Также прошу людей помогать друг другу с выездами, особенно из зон, в которых работают преимущественно микроавтобусы. Мы постараемся увеличить интенсивность движения городского транспорта завтра. Приносим свои извинения за данную ситуацию.

Что касается забастовки, то наши требования прежние - маршрутки должны работать в поле закона, надо четко рассчитать стоимость проезда за километр, создать должные условия, соблюдать условия контракта, график, возможность электронной оплаты проезда. Без этого, мы не можем согласиться на повышение стоимости проезда. К тому же, в муниципальном бюджете не предусмотрены субсидии для частных перевозчиков, - написал в Facebook Чебан.

Михаил Генчу