Время обострений. Врачи предупреждают: смена сезонов ударит по ослабленному организму

Весной оживает не только природа, но и хронические заболевания. Врачи предупреждают: несмотря на то, что зима выдалась тёплой, смена сезонов всё равно ударит по ослабленному организму.

"Зимой мы питаемся несбалансированно. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями, да ещё и без прививки от сезонных вирусов. Если есть проблемы с сердцем, может произойти инфаркт, который часто ведёт к смерти", - сказал завотделением интенсивной терапии РКБ Александр Ботезату.

"Чтобы улучшить своё состояние, стоит увеличить количество потребляемых фруктов и овощей. Если есть проблемы со здоровьем, нельзя совершать резкий переход. Тогда лучше начать с овощей, приготовленных на пару", - отметила диетолог Кристина Череватенко.

Рекомендация простая, потому и пользуется успехом у людей:

"Сколько себя помню, впервые такая погода в это время года. Стараемся есть больше свежих фруктов и овощей, особенно это важно для детей".

"Едим фрукты, овощи, держим пост. Питаемся фасолью, картофелем и закрутками. Избавляемся от жиров и начинаем чувствовать себя подвижнее".

По данным синоптиков, этой зимой средняя температура воздуха на 10 градусов выше нормы. Самый необычно жаркий день в истории страны выдался 26 февраля 1990-го года. Тогда воздух прогрелся до 23-ёх градусов.