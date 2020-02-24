В каких странах признают водительские удостоверения молдавского образца

Молдавские власти ведут переговоры с рядом партнеров по подписанию соглашений по взаимному признанию водительских прав.

Сразу с несколькими европейскими странами молдавские власти ведут переговоры по взаимному признанию водительских удостоверений. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал госсекретарь МВД республики Георге Бэлан.

По его словам, у Молдовы подписаны подобные соглашения уже с несколькими государствами. К примеру, с Италией и Турцией.

"На данный момент власти республики обсуждают возможность подписания таких договоров с Боснией и Герцеговиной, Германией, Литвой и Бельгией. Европейские водительские права предоставляют больше преимуществ в государстве проживания, то есть облегчают доступ к рынку труда", - считает чиновник.

Согласно международному законодательству, после того как иностранный гражданин получает вид на жительство, ему необходимо заменить водительское удостоверение. Многие государства применяют такие правила, чтобы лучше вести учет граждан.

С 1 января 2020 года в Молдове введены водительские удостоверения нового образца. Изменения во внешнем виде претерпели как обычные права, так и временные документы. Из удостоверений нового типа исчезла графа о группе крови, однако сохранено место для внесения последующих записей соответствующими структурами.

Еще одно изменение касается внесения подкатегории AM (мопед). Таким образом, и владельцы мопедов должны получать водительские права.

К слову, ранее заявлялось, что водительские удостоверения образца 1995, 2008 и 2014 годов остаются действительными.

До этого от использования данных о группе крови было решено отказаться и в удостоверениях личности.