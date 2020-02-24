Коронавирус в Италии: какова ситуация в Международном аэропорту Кишинева

Именно в Италии находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей: граждане республики отправляются в эту страну на заработки и чаще всего возвращаются именно самолетом.

Администрация Международного аэропорта Кишинева предпринимает все необходимые меры по дезинфекции помещений главной воздушной гавани страны. Об этом Sputnik сообщила пресс-секретарь аэропорта Родика Русу, комментируя вспышку коронавируса нового типа в ряде регионов Италии.

"С точки зрения администрации аэропорта все, что касается санитарных процедур, дезинфекции, мы все проводим. Говоря о Пограничной полиции, они также предпринимают меры по информированию и проверке граждан", - сказала собеседница.

По ее словам, если у человека есть симптомы простуды или вируса, то он подвергается более тщательной проверке.

"Администрация аэропорта принимает усиленные меры по контролю за данной ситуацией – дезинфекция зон, куда у пассажиров есть доступ. Мы обеспечены всеми необходимыми дезинфецирующими средствами. У нас не было зарегистрировано ни одного случая. Все необходимые меры предпринимаются", - отметила Русу.

Напомним, что в Италии находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей. Граждане Молдовы часто возвращаются домой с помощью самолета.

МИДЕИ предупреждает

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендует гражданам республики, находящимся в Италии, строго соблюдать рекомендации местных властей в связи со случаями заражения коронавирусом нового типа сразу в нескольких итальянских регионах. Молдавское посольство и консульства находятся в постоянном контакте с итальянскими властями.

"На данный момент не было получено никаких уведомлений о том, что среди заразившихся есть хоть один гражданин Молдовы", - сообщили в МИДЕИ.

Там также отметили, что не поступило также никаких запросов на предоставление консульской помощи от граждан республики.

‼️ Молдавский МИД порекомендовал гражданам республики, находящимся в Италии, строго следовать рекомендациям местных властей в связи со вспышкой коронавируса нового типа в ряде регионов страны. Молдавское посольство и консульства находятся в постоянном контакте с итальянскими властями.



"На данный момент не было получено никаких уведомлений о том, что среди заразившихся есть хоть один гражданин Молдовы", - сообщили в министерстве.



Там так же отметили, что также не поступило никаких запросов на оказание консульской помощи от граждан республики.



Полезные телефоны:

Посольство Молдовы в Риме: +39 3294421091;

Генконсульство в Милане: +393206108989;

Консульство в Падуя: +393805905331;

"Горячая линия" МИДЕИ: 0 80 090990 (для звонков из Молдовы) и +373 22 788722 (звонки из-за границы).

Румынский МИД уточняет

Министерство иностранных дел Румынии проинформировало, что до настоящего момента посольство страны в Риме, а также консульства на территории Италии не получали уведомлений от местных властей, что среди заразившихся коронавирусом нового типа есть румынские граждане.

"В связи с появлением новых подтвержденных случаев заражения вирусом Covid-19 (коронавирус) в Италии МИД уточняет, что итальянские власти предприняли ряд мер по предотвращению распространения вируса в регионах, в которых сконцентрировано наибольшее число случаев (Ломбардия и Венето)", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Румынии.

Как пояснили в структуре, меры, предпринятые местными властями, включают закрытие публичных заведений, отмену спортивных и развлекательных мероприятий, приостановку школьных занятий и так далее.

Учитывая многочисленную румынскую диаспору в указанных регионах, на уровне посольства Румынии в Риме работает оперативная группа, которая находится на постоянной связи с итальянской службой гражданской защиты и другими ответственными структурами.

Карантин для возвращающихся граждан Румынии

Румынский Минздрав предупредил, что граждане страны, которые возвращаются из итальянских регионов Венето и Ломбардия, будут помещены под 14-дневный карантин.

Кроме того, планируется предпринять дополнительные меры по контролю и предотвращению вируса на погранпунктах наземных, морских/речных и авиа.

"Румыния может быть в большей степени подвержена возникновению случаев заражения коронавирусом нового типа на национальный территории из-за динамики поездок румынских граждан", - отметили в министерстве.

Ситуация в Италии

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

По словам главы итальянского правительства, утверждение положения позволит главам затронутых вспышкой регионов "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами".

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", - отметил премьер.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100. Два человека скончались, а один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 89 человек - в Ломбардии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности, массовых мероприятий и учебы", - заявил Конте.

Экстренные меры - в итальянском регионе, где зарегистрирована вспышка коронавируса, вводят ограничения, спортивные мероприятия отменены, число зараженных растет.