В Молдове подорожал лук: "Те, кто поднимают цены, наверное говорят, что им труднее"

Жизнь продолжает дорожать. Цены на лук за неделю поднялись на 13 процентов — об этом заявили аналитики платформы по развитию овощеводства и садоводства east-fruit.com. В то же время в министерстве сельского хозяйства говорят, что в конце зимы - начале весны это нормально.

"Расходы на хранение осенней продукции со временем возрастают. Если говорить о луке, яблоках или других фруктах в холодильных камерах, в среднем выходит по лею-полтора в месяц за килограмм. Конечно, к марту и апрелю они могут немного подорожать", - сообщил глава управления Минсельхоза Василий Шарбан.

Рыночные торговцы говорят, что цены на импортный и молдавский лук стали больше на целый лей. Покупатели вздыхают и говорят, что смирились с тем, что каждый поход на рынок обходится всё дороже:

"Очень дорого. Если сравнивать с Италией, то там зарплаты выше. А у нас ничего, и всё так дорого."

"Те, кто поднимают цены, наверное говорят, что им труднее, а мы выкручиваемся, как можем".

Между тем, аграрии уже покупают луковицы — погода позволяет:

"Может прорасти и через месяц. Почему бы и нет, если тепло".

"Если посадим раньше, лук будет не таким, как положено, сажать надо в свое время. Мы это обычно делаем после 8 марта, может 12, или даже в 20-ых числах".

Торговцы говорят, что цены на луковицы с прошлого года не изменился. Самый дорогой — красный, стоит до 60-ти леев за килограмм. Обычный обойдется в среднем от 25-ти до 50-ти.