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Общество
Кодряну предупреждает премьера: В Кодрах Оргеева вырубают целые гектары
24.02.2020

В Кодрах Оргеева вырубают целые гектары. Так утверждает бывший врио генпримара Кишинева Руслан Кодряну, который обратился к премьер-министру Иону Кику с просьбой вмешаться.

Руслан Кодряну опубликовал видеокадры, показывающие незаконную вырубку леса в Национальном парке Оргеева, который является охраняемым государством природным заповедником.

«В самом сердце Кодр, в Национальном парке Оргеева вырубают целые гектары, видны следы больших машин. Я не знаю, можем ли мы сказать, что это вмешательство человека, это вмешательство животного. Сказать, что кто-то должен сидеть в тюрьме, — этого мало. Я знаю, что Вы озабочены судьбой этой страны и не останетесь равнодушными к преступлениям, совершенным с нашими лесами, — обратился Кодряну к нынешнему премьер-министру.

Недавно и президент Игорь Додон говорил о незаконной вырубке лесов. Он сказал, что министр сельского хозяйства рискует «слететь с должности вместе с главой Moldsilva».


 
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