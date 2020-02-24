Человек недели – Ион Кику, премьер-министр Республики Молдова

На этой неделе правительству, возглавляемому Ионом Кику, исполнилось 100 дней от наделения полномочиями.

По этому случаю премьер-министр пришел к депутатам, чтобы представить отчет о деятельности, чего не произошло, поскольку блок «ACUM» заблокировал трибуну парламента, потому что, по их словам, Ион Кику пришел неожиданно, а его ждали, чтобы он представил отчет 27 февраля.

Тем не менее, отчет об итогах 100 дней работы правительства Кику был опубликован на веб-сайте исполнительной власти, и Ион Кику пообщался с прессой в конференц-зале парламента, представив краткое изложение информации, которую он должен был сообщить депутатам.

Так, премьер-министр отметил, что инициатива по информированию парламента о результатах первых 100 дней работы кабинета Кику пришла от правительства. «Исполнительная власть завершила 2019 год с дефицитом бюджета в 2,4 п.п. и сократила государственный долг по отношению к ВВП на 1,9 п.п. На 2020 год запланированы государственные инвестиции в инфраструктуру около 7 миллиардов долларов, в основном в дорожное строительство, направленные на повышение уровня жизни и определение создания промышленных площадок во всех районах страны», – сказал премьер-министр.

Ион Кику рассказал об обвинительных решениях в отношении Республики Молдова, вынесенных ЕСПЧ, и связанных с ними расходах и сказал, что ответственность за эти расходы должна быть возложена на магистратов.

Глава исполнительной власти рассказал о последствиях политических конфликтов, которые обостряют раскол общества и влияют на инвестиционные намерения. Общественная напряженность, вызванная конфликтами, является одним из решающих факторов, которые подрывают намерение молодежи жить в Республике Молдова.

Следует отметить, что также на этой неделе премьер-министр встречался с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио; директором бюро Всемирного банка в Республике Молдова Анной Ахалкаци; директором по России, Восточному партнерству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Люком Девинем; чрезвычайным и полномочным послом в Королевстве Нидерландов Э.С. Рулоф ван Иес; постоянным представителем программы развития ООН в Республике Молдова Димой Аль Хатиб, а также с группой румынских инвесторов.

Он также присутствовал на еженедельной встрече с президентом и спикером; на презентации Глобального доклада о человеческом развитии за 2019 год; Международной конференции, посвященной 25-летию со дня основания Конституционного Суда Республики Молдова; на знаменательном событии по случаю 5 лет от внедрения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между Молдовой и ЕС; на заседании коллегии Министерства внутренних дел, а также созвал совещание с должностными лицами Министерства здравоохранения.

ТРИБУНА уточняет: Ион Кику родился 28 февраля 1972 года в селе Пыржолтень района Кэлэрашь. В 1989 – 1994 гг. учился Экономической академии Молдовы на факультете менеджмента. Проходил стажировку в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии. Начал профессиональную деятельность в 1994 году. До 1996 года работал преподавателем на кафедре микро и макроэкономики в Экономической академии. В 1994 -2005 гг. работал начальником отдела, а потом и исполнительным директором в А.О «Moldacom».

С июня по ноябрь 2005 года был директором Главного управления структурных реформ в Министерстве экономики и торговли Республики Молдова; в 2005-2006 гг. был советником первого заместителя премьер-министра Республики Молдова; в 2007-2009 гг. был членом Административного совета Банка развития Совета Европы; в 2006-2008 гг. был заместителем министра финансов Республики Молдова; в 2008-2009 гг. был главным государственным советником премьер-министра Республики Молдова по вопросам экономики и внешних связей; в 2009-2017 – работал консультантом различных проектов в сфере публичных финансов (Министерство финансов Республики Молдова, ECORYS, Всемирный банк); в 2015-2017 гг. был членом и председателем Совета стратегического развития ГУМФ им. Н. Тестемицану.

С января 2018 года Постановлением правительства Республики Молдова Ион Кику был назначен генеральным государственным секретарем Министерства финансов, а в декабре 2018 года он стал министром финансов. После ухода из министерства Ион Кику был назначен советником президента Республики Молдова. Стал премьер-министром Республики Молдова 14 ноября 2019 года. Он женат и воспитывает троих детей.