24 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Все песни подходят: Если в кране нет воды... Опять Шор и только Шор...
24.02.2020

Вы будете смеяться, но Демократическая партия Молдовы обвиняет в расколе и выходе из ее рядов и парламентской фракции шестерых депутатов... Илана Шора, экс-мэра Оргеева, действующего депутата парламента и, в прошлом, вполне себе союзника ДПМ по схемам и самодержавию.

Как заявил депутат Александр Жиздан, шестеро депутатов во главе с экс-спикером Андрианом Канду вышли из ДПМ после встречи с Шором в Израиле. по крайней мере, он так предполагает. В пользу этого он говорит, что шестёрка неожиданно обогатилась, понакупила себе дорогих машин и прочих побрякушек, но раскрывать источники доходов не стала.

Мы же предполагаем, что перед тем как открывать рот, особенно бывшему министру внутренних дел, следовало бы набраться храбрости и не прикрывать несчастным Иланом Миронычем фигуры, стоящие позади и дёргающие за ниточки. Как ДПМ, так и отколовшихся от ДПМ.

Впрочем, пусть на данном этапе во всём будет виноват Шор.

@Telegram


 
Количество просмотров:
48
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.