Все песни подходят: Если в кране нет воды... Опять Шор и только Шор...

Вы будете смеяться, но Демократическая партия Молдовы обвиняет в расколе и выходе из ее рядов и парламентской фракции шестерых депутатов... Илана Шора, экс-мэра Оргеева, действующего депутата парламента и, в прошлом, вполне себе союзника ДПМ по схемам и самодержавию.

Как заявил депутат Александр Жиздан, шестеро депутатов во главе с экс-спикером Андрианом Канду вышли из ДПМ после встречи с Шором в Израиле. по крайней мере, он так предполагает. В пользу этого он говорит, что шестёрка неожиданно обогатилась, понакупила себе дорогих машин и прочих побрякушек, но раскрывать источники доходов не стала.

Мы же предполагаем, что перед тем как открывать рот, особенно бывшему министру внутренних дел, следовало бы набраться храбрости и не прикрывать несчастным Иланом Миронычем фигуры, стоящие позади и дёргающие за ниточки. Как ДПМ, так и отколовшихся от ДПМ.

Впрочем, пусть на данном этапе во всём будет виноват Шор.

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