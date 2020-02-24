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Экономика
Чем Молдова лучше Беларуси
24.02.2020

Эксперты проанализировали ситуацию. После развала СССР рейтинг обесценивания национальных валют бывших республик возглавляет Беларусь.

Экономисты их Белоруссии провели анализ соотношения между нацвалютой каждой республики по отношению к доллару США, и опубликовали его результаты, передает naviny.by.

Курс обесценения национальной валюты к американскому доллару выглядит следующим образом:

Беларусь - в 221 200 000.

Узбекистан – в 9 528 490.

Туркменистан — в 8 750 000.

Грузия — в 2 829 900.

Украина — 2.447.770.

Далее в рейтинге следуют: Таджикистан — 969 500, Казахстан — 187 935, Армения — 95 670, Азербайджан — 85 000, Россия — 64 301.

Молдова, хоть и не входит в ТОП-10, тоже фигурирует в этом рейтинге, так как молдавский лей обесценился в 17 772.

Далее идут Кыргызстан — 13 970, Литва — 319,7, Эстония — 144,9 и Латвия — 130,1.

Таким образом, молдавская денежная единица обесценилась по отношению к американскому доллару 12.447 раз.

Необходимо отметить, что в Приднестровье курс доллара без учета деноминаций (1994 года — в тысячу раз, 2001-го — в миллион) составляет 16.100.000.000 рублей, или в 72,8 раза больше, чем в Беларуси.

 Михаил Генчу


 
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