Чем Молдова лучше Беларуси

Эксперты проанализировали ситуацию. После развала СССР рейтинг обесценивания национальных валют бывших республик возглавляет Беларусь.

Экономисты их Белоруссии провели анализ соотношения между нацвалютой каждой республики по отношению к доллару США, и опубликовали его результаты, передает naviny.by.

Курс обесценения национальной валюты к американскому доллару выглядит следующим образом:

Беларусь - в 221 200 000.

Узбекистан – в 9 528 490.

Туркменистан — в 8 750 000.

Грузия — в 2 829 900.

Украина — 2.447.770.

Далее в рейтинге следуют: Таджикистан — 969 500, Казахстан — 187 935, Армения — 95 670, Азербайджан — 85 000, Россия — 64 301.

Молдова, хоть и не входит в ТОП-10, тоже фигурирует в этом рейтинге, так как молдавский лей обесценился в 17 772.

Далее идут Кыргызстан — 13 970, Литва — 319,7, Эстония — 144,9 и Латвия — 130,1.

Таким образом, молдавская денежная единица обесценилась по отношению к американскому доллару 12.447 раз.

Необходимо отметить, что в Приднестровье курс доллара без учета деноминаций (1994 года — в тысячу раз, 2001-го — в миллион) составляет 16.100.000.000 рублей, или в 72,8 раза больше, чем в Беларуси.

Михаил Генчу