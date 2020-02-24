Чем Молдова лучше Беларуси

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Экономика
Эксперты проанализировали ситуацию. После развала СССР рейтинг обесценивания национальных валют бывших республик возглавляет Беларусь.
Экономисты их Белоруссии провели анализ соотношения между нацвалютой каждой республики по отношению к доллару США, и опубликовали его результаты, передает naviny.by.
Курс обесценения национальной валюты к американскому доллару выглядит следующим образом:
Беларусь - в 221 200 000.
Узбекистан – в 9 528 490.
Туркменистан — в 8 750 000.
Грузия — в 2 829 900.
Украина — 2.447.770.
Далее в рейтинге следуют: Таджикистан — 969 500, Казахстан — 187 935, Армения — 95 670, Азербайджан — 85 000, Россия — 64 301.
Молдова, хоть и не входит в ТОП-10, тоже фигурирует в этом рейтинге, так как молдавский лей обесценился в 17 772.
Далее идут Кыргызстан — 13 970, Литва — 319,7, Эстония — 144,9 и Латвия — 130,1.
Таким образом, молдавская денежная единица обесценилась по отношению к американскому доллару 12.447 раз.
Необходимо отметить, что в Приднестровье курс доллара без учета деноминаций (1994 года — в тысячу раз, 2001-го — в миллион) составляет 16.100.000.000 рублей, или в 72,8 раза больше, чем в Беларуси.
Михаил Генчу
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