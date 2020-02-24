Кику: “Эрдоган может посетить Молдову 1 мая, на открытии Chisinau Arena”

Премьер-министр Ион Кику предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Молдову 1 мая, по случаю завершения строительства спортивно-развлекательного комплекса Chisinau Arena. Об этом глава кабмина заявил на утренней пресс-конференции.

“Пока никто не приглашен на данное мероприятие, но я не исключаю визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, потому что его страна также принимает участие в достижении данной цели”, – заявил Ион Кику.

7 февраля стало известно, что ещё в октябре прокуратура возбудила уголовное дело по фактам присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, злоупотребления властью и превышения полномочий при строительстве Chișinău Arena. В нем прокуроры проверяют законность залога 59 гектаров земли для строительства арены.

Спортивно-развлекательный комплекс Arena Chisinau начали возводить в партнерстве с турецкой компанией Summa Group в октябре 2018-го года. Правящая тогда демократическая партия заключила контракт с застройщиком на €43 млн, которые предполагалось выплатить в рассрочку в течение 12 лет. По изначальному графику Arena Chișinău планировали сдать в эксплуатацию через год, до 14 октября 2019. Общая площадь объекта, включая прилегающую территорию составила 69 га, 10 из которых – арена, и еще 59 – прилегающая территория.

В сентябре стройку посетила правительственная инспекция, которая выявила, что на объекте нет газа, электроэнергии, системы освещения и канализации. У ООО Arena Chișinău не было средств для оплаты работников.

В июле бывший премьер-министр Майя Санду заявила, что строительство спортивно-развлекательного комплекса Chisinau Arena — коррупционная схема, целью которой был захват государственного имущества. Она отметила, что для строительства проекта государство выделило 69 гектаров земли, что значительно больше, чем было необходимо.

Позднее, экс-министр экономики Вадим Брынзан заявил, что 59 гектаров земли, предназначенные для строительства Chisinau Arena могут отойти турецкому застройщику Summa. По его словам государство не сможет выполнить свои обязательства перед турецкой компанией и будет вынуждено уступить Chisinau Arena вместе с землей. По его запросу, прокуратура инициировала расследование.

После смены правительства в ноябре прошлого года, уже в декабре новый премьер Ион Кику проинспектировал объект и высоко оценил быстрое развитие и отличное качество строительства спорткомплекса. Он отметил, что менее чем за год привлеченным к работам компаниям удалось возвести в чистом поле спортивный комплекс, строительство которого завершено на 98%. Срок его сдачи в эксплуатацию сдвинули на конец апреля 2020 года.

Первый визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Молдова состоялся 17 – 18 октября 2018 года. В течение двух дней была подписана Декларация о стратегическом сотрудничестве между Молдовой и Турцией, учрежден Совет стратегического сотрудничества. Глава турецкого государства принял участие в открытии отремонтированного здания администрации президента Молдовы и нескольких муниципальных объектов в Комрате.