Добастовались: примар объявил о жестких мерах в отношении маршрутчиков

Для маршрутчиков забастовка может дорого обойтись.

По предложению Генерального примара столицы могут быть расторгнуты контракты с теми компаниями-администраторами рейсов, водители которых сегодня утром не вышли на маршруты, спровоцировав транспортный хаос для рядовых жителей Кишинева.

В ходе оперативного собрания Ион Чебан заявил, что не намерен больше встречаться с протестующими и их представителями.

- Не вышли на работу микроавтобусы, которыми управляют Топалэ, Алекса – банальный провокатор, которому не хватает денег. Спросите его, на какой машине он приезжает на работу, и в какой одежде приходят водители этих микроавтобусов.

Прошу юридическое управление предоставить нам до вечера варианты окончательного расторжения контрактов с этими предпринимателями, – заявил генеральный примар Кишинева.

Также примар поблагодарил жителей столицы за понимание и тех автоперевозчиков, которые сегодня вышли на работу, вопреки объявленной забастовки.

- В этом смысле жители муниципия, даже если это трудно, неудобно и проблематично, должны быть на нашей стороне. Достаточно издевательства со стороны тех, кто работает в этой области. Я благодарю тех, кто вышел на линии, и у меня есть некоторые идеи на этот счет, - подытожил генеральный примар.

Михаил Генчу