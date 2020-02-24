Добастовались: примар объявил о жестких мерах в отношении маршрутчиков

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Общество
Для маршрутчиков забастовка может дорого обойтись.
По предложению Генерального примара столицы могут быть расторгнуты контракты с теми компаниями-администраторами рейсов, водители которых сегодня утром не вышли на маршруты, спровоцировав транспортный хаос для рядовых жителей Кишинева.
- Не вышли на работу микроавтобусы, которыми управляют Топалэ, Алекса – банальный провокатор, которому не хватает денег. Спросите его, на какой машине он приезжает на работу, и в какой одежде приходят водители этих микроавтобусов.
Прошу юридическое управление предоставить нам до вечера варианты окончательного расторжения контрактов с этими предпринимателями, – заявил генеральный примар Кишинева.
Также примар поблагодарил жителей столицы за понимание и тех автоперевозчиков, которые сегодня вышли на работу, вопреки объявленной забастовки.
- В этом смысле жители муниципия, даже если это трудно, неудобно и проблематично, должны быть на нашей стороне. Достаточно издевательства со стороны тех, кто работает в этой области. Я благодарю тех, кто вышел на линии, и у меня есть некоторые идеи на этот счет, - подытожил генеральный примар.
Михаил Генчу
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