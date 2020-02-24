Кику о протесте водителей микроавтобусов: Маршрутки уже изжили себя, им нечего искать в Кишиневе

Премьер-министр Ион Кику считает, что микроавтобусы должны исчезнуть с улиц Кишинева, их следует заменить на троллейбусы и автобусы. Заявление было сделано в связи с протестом водителей маршруток.

«Решение проблем городского транспорта входит в компетенцию мэрии. На нескольких заседаниях я говорил с мэром о том, как он видит развитие городского транспорта. Ясно, что маршруткам нечего искать в столице. Прямо сейчас их нельзя заменить. Но как только пополнится автобусный и троллейбусный парк, этот вид транспорта исчезнет с улиц столицы», - отметил глава кабмина.

В то же время Кику дал понять, что мэрия может сама выйти из положения.

«Поддержка заключается в том, что мэрия должна изыскать дополнительные деньги на закупку этих транспортных средств, чтобы Кишинев выглядел как цивилизованный европейский город. На мой взгляд, микроавтобусы уже изжили себя», - подытожил он.