Халява закончилась: Гражданам Молдовы, чтобы поехать в Румынию, придется платить 7 евро

Начиная с 2021 года в Евросоюзе начнет действовать «Система авторизации въезда в Европу» (ETIAS)

Через 10 месяцев Европейский Союз внедрит новый фильтр безопасности для граждан из более 60 стран, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом для коротких поездок, включая Республику Молдова.

Таким образом, владельцы молдавских паспортов, намеревающиеся совершить поездку в страну, которая является частью Шенгенской зоны, будут нуждаться в разрешениях на поездки, которые они смогут получить онлайн, независимо от цели поездки. Мера вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет noi.md со ссылкой mold-street.com.

Европейская система информации и разрешения на поездки, известная как ETIAS, была разработана, в частности, для того, чтобы зарегистрировать всех, кто намеревается въехать в Шенгенскую зону, и тех, кто посещает шенгенское государство.

Новый реестр позволит въезжать только тем, кто соответствует условиям, предусмотренным безвизовым соглашением с третьими странами. По словам представителей ЕС, таким образом компетентные органы будут заранее знать посетителей до их прибытия в страну Шенгенской зоны, что будет способствовать задержанию преступников и предотвращению въезда нежелательных лиц.

В первые шесть месяцев с момента вступления в силу ETIAS будет необязательным, а с июля 2021 года регистрация в соответствующей системе будет обязательной. Те, кто не получит разрешение на поездку, не смогут въехать ни в страны Шенгенской зоны, ни в четыре государства, которые официально подали заявки на членство, включая Румынию.

Стоимость услуг ETIAS составит семь евро для людей в возрасте от 18 до 70 лет, для остальных – бесплатно. Чтобы авторизоваться, нужно будет за 96 часов до выезда заполнить онлайн-анкету. В Ней будут вопросы о судимости, нарушениях в странах ЕС, пребывании в конкретных зонах ведения военных конфликтов и пр.

Процесс онлайн-заявки был разработан так, чтобы к нему можно было обращаться без проблем и как можно проще. Заявителю не нужно будет обращаться в посольство или консульство. Отказ от виз ETIAS позволит путешественникам въезжать в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания до 90 дней в целях туризма или бизнеса. Посетители могут свободно перемещаться между странами Шенгенской зоны, поскольку в этой зоне нет внутренних границ.

ПАВЕЛ МУНТЯН