Торговли на тротуарах не будет: Центральный рынок Кишинева будет переобустроен

Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявила вице-примар Инга Ионесий. Она отметила, что уличная торговля давно запрещена, но до сих пор существует.

"Ситуация вокруг Центрального рынка достаточно сложная, проблем очень много. На прошлой неделе мы провели встречи с представителями претуры, полиции, с администрацией рынка, говорили о необходимости наведения порядка и чистоты вокруг рынка. Там не должно быть никакой торговли. На самом рынке есть места, мы обсудили с директором обеспечение торговыми местами всех желающих", — сказала она.

Ионесий также рассказала, что вскоре будет представлен проект по реорганизации рынка. Она отметила однако, что процесс переобустройства будет непростым, так как некоторые места и строения на рынке приватизированы, сообщает actualitati.md.

В ответ на это генпримар столицы Ион Чебан распорядился в течение 10 дней опубликовать информацию о том, кто и как приватизировал эти места. Также генпримар под личную ответственность поручил Ионесий обеспечить проверку противопожарной безопасности на Центральном рынке.

Напомним, ранее столичный градоначальник назначил исполняющим обязанности директора мунпредприятия «Центральный рынок» юриста Иона Пынтю. Он будет работать в этой должности до организации нового конкурса.

НИКИТА ЗВЕРЕВ