Корнелиу Чуря: «Санду не уступит Нэстасе, и правый электорат забудет про Платформу DA»

«Разлад между ПДС и ППДП в связи с выдвижением единого кандидата в президенты и внутренний раскол в ПДС из-за неудачного кандидата в хынчештском избирательном округе – две проблемы, компрометирующее шансы на победу в президентских выборах блока ACUM», - считает политический аналитик Корнелиу Чуря. Почему партии блока ACUM объединяются только в борьбе против кого-то? Почему только внешняя сила способна их объединить? Почему депутаты ACUM связали возврат к уровню прежней депутатской зарплаты со снижением зарплаты президента? Корнелиу Чуря ответил на эти и другие вопросы «Молдавских ведомостей».

Зачем правые переориентировались с Плахотнюка на Додона

- С одной стороны, правые определили президента Игоря Додона как главного политического врага, потому что бороться с экс-лидером ДПМ Плахотнюком уже нет смысла, так как его физически нет в Молдове. Для того, чтобы борьба была наиболее эффективной, они переориентировались. Для правых очень важен имидж врага, поэтому их выбор пал на президента - это естественно для них.

Отсутствие единого мнения уменьшает шансы ACUM на победу

- С другой стороны, объединению правых партий блока ACUM препятствуют технические проблемы. Это было бы легко, если бы существовала единая точка зрения на выдвижение Майи Санду единым кандидатом на президентских выборах. Вторая проблема– это отсутствие поддержки Олеси Стамати как единого кандидата на выборах депутата по хынчештскому избирательному округу.

Разлад в стане правых партий блока ACUM создает проблемы на их пути к победе на президентских выборах. Она им не была гарантирована в условиях полного единства, но хотя бы были определенные шансы.

Санду не уступит Нэстасе

- В то же время, если выдвинут единого кандидата и если это будет сделано без каких-либо условий со стороны DA, то политформирование признается в собственной ненадобности и может спокойно влиться в ряды ПДС.

У Платформы DA не будет никакого объяснения своего собственного существования. Поэтому партия и Андрей Нэстасе пытаются оговорить условия выдвижения единого кандидата, а также для того, чтобы создать возможности для присутствия Платформы DA в каком-либо политическом виде. Майя Санду хочет забрать все - быть единым кандидатом и иметь поддержку о всех сторон. При таком раскладе правый электорат забудет про Платформу DA.

По-женски Майя Санду могла бы проявить сочувствие к DA, которая находится сейчас в сложном положении – неудача Нэстасе в Кишиневе и его уступка в пользу Майи Санду в 2016 году на выборах президента. Но Санду действует жестко, создавая трения.

Коллективный Запад – единственная сила, объединяющая партии блока ACUM

- Сегодня очень сложно объединить эти два лагеря. Единственная сила, которая сможет заставить их сообща работать на президентских выборах, будет коллективный Запад. Эта сила заинтересована в том, чтобы у правых был единый кандидат.

Думаю, что эта внешняя сила окажется самой убедительной. Разлад между Сандой и Нэстасе будет каким-то образом устранен.

У населения единое мнение: памятники ремонтировать, а не демонтировать

- Требование ПДС не праздновать 9 мая не ремонтировать воинский Мемориал в столице исходят из того, что это не их праздник. Заявляя об этом, Майя Санду ничего не теряет, как ничего и не приобретает.

Когда восстанавливаются памятники и мемориалы в городах, районных центрах и селах, а местные советы и примары выделяют на это финансирование, местная власть принимает во внимание интересы левых избирателей. У нашего населения единое мнение – лучше отремонтировать памятник, чем оставить его разрушаться.

Наоборот, для Санду важно акцентировать внимание на идеологической подоплеке. Противоречий в этом нет.

Правые пытаются сохранить повышенную зарплату депутатов

- Предложение ПДС связать снижение зарплаты депутатам со снижением зарплаты президента после того, как они проголосовали за повышение своих доходов, является мелким позиционированием по малозначащему вопросу, который возник спонтанно.

Ошибка в том, что парламент пытался повысить себе зарплаты втихаря. Но так как это не получилось, то вышло, что своими предложениями они пытаются оставить себе повышенные зарплаты и политически выйти из воды сухими. Поэтому ставят снижение зарплат в зависимость от расходов аппарата президента. Они попали в капкан – не учли возможного скандала.

Марина ТИМОТИНА