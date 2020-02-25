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Здоровье
Майя Санду: "Как защищает нас наше правительство от угрозы коронавируса? Никак"
25.02.2020

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду призвала власти "сделать все необходимое, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Молдову".

Как передает "ИНФОТАГ", она отметила в социальных сетях, что "существуют ситуации, когда от действий государства зависят жизни, и РМ находится на пороге такой ситуации".

"Увеличение числа заболевших коронавирусом в Италии представляет угрозу для находящихся там граждан РМ. Как защищает наше правительство от угрозы коронавируса? Никак, потому что безответственное и некомпетентное. Знаем, что у системы здравоохранения ограниченные возможности, и поэтому необходимо сделать все, чтобы вирус не проник в страну. А это значит - проведение проверок на всех пунктах въезда, что позволит снизить уровень риска, и в случае чего оказать немедленную помощь", - отметила Санду.

Она призвала правительство "взять на себя ответственность за жизнь и здоровье граждан" и "немедленно обнародовать план мер, которые необходимо предпринять для предотвращения кризиса".


 
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