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Экономика
Председатель Патрональной ассоциации операторов рынка металлоизделий объясняет, почему идея о приватизации сейчас компании «Metalferos» - плохая!
25.02.2020

Бизнесмен Валентин Ешану, председатель  Патрональной ассоциации операторов рынка металлоизделий считает, что приватизация Акционерного общества «Metalferos» сейчас – это плохая идея, сообщает ТРИБУНА.

«В настоящее время – это плохая идея. Компания «Metalferos» должна быть приватизирована, когда будет либерализован рынок, чтобы все компании имели возможность экспортировать, не так, как в настоящее время – экспортирует только компания « Metalferos ». Нужно провести оценку компании, сколько стоит.

Не нужно спешить, нужно вызвать международных экспертов, чтобы узнать, сколько она стоит. Теперь мы рискуем, что компания « Metalferos », по имеющимся у меня данным, будет приватизирована людьми из Приднестровья», уточнил Ешану в интервью для europalibera.org.

Кристина Пендя


 
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