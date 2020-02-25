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Общество
В аэропорту Молдовы поставили заслон коронавирусу
25.02.2020

Два современных термосканера были установлены в зоне прилета международного аэропорта Кишинева после вспышки коронавируса в Италии.

По словам правоохранителей, новое оборудование позволит оперативно выявить пассажиров с повышенной температурой тела. В случае, если у прибывших в аэропорт наблюдаются подозрительные симптомы, прежде всего, высокая температура, пассажир будет обязан пройти дополнительное обследование.

При обнаружении инфицированных коронавирусом людей они будут помещены в карантин в кишиневской инфекционной больнице.

Кроме того, руководство пограничной полиции распорядилось выдать средства личной защиты своим сотрудникам. Это марлевые маски, а также одноразовые перчатки.

Молдавские власти объявили «желтый код» из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.


 
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