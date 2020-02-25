“Обещал smart-city, а сделал ремонт у себя в кабинете”. Фракция DA о работе Чебана в первые 100 дней

Фракция платформы DA в Кишиневском муниципальном совете (КМС) разочарована действиями градоначальника столицы Иона Чебана в первые 100 дней его деятельности. Сегодня советники выступили с пресс-конференцией, в которой сообщили о многочисленных нарушениях в работе новой администрации.

«Прошло сто дней с момента назначения нового мэра, который обещал, что превратит Кишинев в умный город, и проблемы столичной инфраструктуры останутся в прошлом. Но к сожалению, кроме ремонта в своем кабинете за сомнительные деньги от приятелей, Чебан не решил ни одной серьезной проблемы кишиневцев.

Более того, в отсутствии инвестиций из-за границы, новый мэр не сумел даже провести инвентаризацию объектов муниципального наследия», – заявил на пресс-конференции 24 февраля лидер платформы DA Андрей Нэстасе, сообщает Unimedia.

В то же время советники перечислили ряд нарушений со стороны чиновников мэрии, среди которых – проблемы в учете недвижимого имущества, отсутствие в реестре муниципального имущества активов на балансе некоторых юридических лиц, а также приватизация муниципальных земель. Нэстасе заявил, что просит обратить на это внимание правоохранительные органы.

«Я говорю о прокуратуре, НЦБК, Счетной палате, чтобы они оценили текущую ситуацию, а виновных призвали к ответственности», – сказал Настасе.

Тем временем Ион Чебан в ответ заявил, что Нэстасе продолжает находиться в избирательной кампании и не посещает заседания КМС.

«Я не комментирую политические заявления Андрея Настасе. Политические, потому что, будучи главой фракции ППДП в КМС, он даже не приходит на заседания Совета и не имеет представления о том, что происходит в мэрии. Из восьми заседаний КМС, г-н Нэстасе присутствовал лишь на трех. Я уже не говорю о том, что я не видел от него ни одной инициативы, либо предложения по развитию города.

Соответственно ему ничего другого не остается, кроме как делать то, что он делал ранее, а именно продолжать избирательную кампанию. Все наши проекты и инициативы открыты. И каждый может увидеть, кто и как работает», – прокомментировал Ион Чебан.

Мэра Кишинева удалось избрать только после проведения второго тура местных выборов в 2019 году. После обработки 100% протоколов с избирательных участков муниципия Кишинев Ион Чебан набрал 52,39% голосов избирателей, Андрей Нэстасе заручился поддержкой 47,61% кишиневцев.