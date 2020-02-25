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Общество
Часть гаража парламента намерены отдать под платную парковку
25.02.2020

Намерены отдать под платную парковку часть гаража парламента. Переговоры на этот счет со службами законодательного органа уже начали.

''Речь идет о гараже парламента, где можно будет обустроить платные места для парковки. Парламент намерен оставить себе два этажа, а остальные три они согласны отдать под парковку'', - сказал вице-мэр Кишинева Виктор Киронда. 

По словам Виктора Киронды, согласно проведенным расчетам, час парковки может стоить до десяти леев. Мы попытались получить комментарий по этому поводу у пресс-секретаря парламента Лилианы Ангел, но она сообщила, что сможет представить более детальную информацию позже.


 
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