Часть гаража парламента намерены отдать под платную парковку

Намерены отдать под платную парковку часть гаража парламента. Переговоры на этот счет со службами законодательного органа уже начали.

''Речь идет о гараже парламента, где можно будет обустроить платные места для парковки. Парламент намерен оставить себе два этажа, а остальные три они согласны отдать под парковку'', - сказал вице-мэр Кишинева Виктор Киронда.

По словам Виктора Киронды, согласно проведенным расчетам, час парковки может стоить до десяти леев. Мы попытались получить комментарий по этому поводу у пресс-секретаря парламента Лилианы Ангел, но она сообщила, что сможет представить более детальную информацию позже.