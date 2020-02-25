Игорь Додон о проигранных в ЕСПЧ делах: Те, кто своими решениями наносит ущерб государству, должны заплатить за него!

Президент Молдовы заявил о том, что изыскивать механизмы, чтобы мотивировать судей в будущем не допускать подобного.

70 млн. леев, которые Молдова обязана выплатить в виде ущерба по делу „Gemenii” могут быть "изъяты из бюджета судебной системы", для этого правительство Кику предложит поправки в государственный бюджет, - об этом заявил президент Игорь Додон в интервью «Europa Liber »:.

Глава государства заверил, что это произойдет «строго в законных рамках» и для этого рассматриваются «необходимые механизмы, чтобы мотивировать судей в будущем не поступать таким образом. Те, кто своими решениями наносит ущерб государству, должен заплатить за них», - заявил Игорь Додон.

Ранее премьер Ион Кику на заседании правительства объявил, что Молдова проиграла дело “Gemenii” в ЕСПЧ и обязана выплатить ущерб в 70 млн. леев. Кику потребовал пересмотреть бюджет на 2020 год для того, чтобы урезать финансирование судебной системы. Инициативу поддержал и президент Игорь Додон. Больше того, он предложил ввести конфискацию имущества судей, виновных в проигрыше дел в ЕСПЧ.

ЛИДИЯ ТКАЧ