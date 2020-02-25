Чокоя подтерли. Как нам врут технократы, История - огонь! Драма в трех действиях.

История - огонь! Драма в трех действиях.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. На самом известном агрегаторе молдавских новостей Point.md появляется новость "Власти призвали молдаван из Италии воздержаться от поездок на родину". В тексте статьи речь шла о заседании, созванном премьер-министром Ионом Кику в связи с мерами противодействия эпидемии коронавируса, приводились в том числе и заявления различных министров в этой связи. В том числе и министра иностранных дел.

Вот эта фраза: «Присутствовавший на заседании министр иностранных дел Аурелиу Чокой призвал население, особенно наших соотечественников, которые находятся в Италии, к спокойствию и призвал строго соблюдать рекомендации итальянских властей. Он также призвал их воздерживаться от поездок, в том числе в Республику Молдова». Именно последняя фраза из спича этого министра послужила заголовком к статье на Point.md.

Немедленно, под текстом этой новости стали появляться комментарии. Их и сейчас можно прочитать: мол, правильно, нечего сюда ехать, оставайтесь там, в Италии. Всем хорошо известно, что подобные одобрямс-ы на этом ресурсе пишутся преимущественно платными ботами. Но тут возникла, что называется, незадачка. Оказалось, что инструкции, которые получили боты, по поддержке этого чудовищного (и с моральной, и с государственной точек зрения) заявления Чокоя принципиально разошлись с общественным мнением. Стали появляться многочисленные посты возмущенных граждан. И как тут не возмутиться! Власть открыто отказывает своим гражданам в поддержке, ведет себя подобно тем ужасным сценам, которые мы наблюдали в соседней Украине, когда разъяренная толпа отказывалась принимать вернувшихся из Китая граждан Украины.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Премьер-министр Ион Кику пытается спасти реноме своего министра иностранных дел и обвиняет прессу в фальсификации. Более того, Ион Кику заявляет, что Аурела Чокоя не было на этом заседании и он, соответственно, ничего произнести не мог. После этого заявления, уже не социоботы, а фигуры покрупнее выстрелили в социальных сетях с угрозами в адрес POINT.MD. Мол, сейчас у этого ресурса появятся проблемы! Да, да, именно такими формулировочками отметилась вся первая линия нападающих от ПСРМ. Я, как автор одного из возмущенных постов о заявлении Чокоя, обратил внимание адептов бройлерного социализма на то, что вряд ли у POINT.MD могут появиться проблемы. По одной простой причине. Автор новости, которая на POINT.MD была просто перепечатана, государственное агентство Moldpres. Именно этот правительственный орган и сообщил всем нам о заявлении Чокоя. Иными словами, получалось, что врет либо информационное агентство правительства, либо премьер-министр. Но то, что кто-то врет, получалось однозначно. В доказательство этого тезиса я опубликовал ссылку на саму новость в Moldpres.

Все уже догадались, что случилось после этого? Правда?

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Новость на ленте Moldpres была срочно подправлена. Скандальная фраза Чокоя, а также информация о том, что он присутствовал на заседании, была стерта, удалена. То есть, Ион Кику решил спрятать концы в воду. И теперь мы, как бы, не узнаем никогда, кто из них всех врал – Moldpres или Кику! Подтерли Чокоя и нет проблемы. Одно свинство решили прикрыть другим свинством. Думали, что заявлением Чокоя попадут в унисон с мракобесными инстинктами толпы, а пришли в резонанс с гневным общественным мнением.

ЭПИЛОГ. Сегодня очень непросто что-то взять да и удалить бесследно из интернета. В интернете не горят ни рукописи гениев, ни сводки Moldpres. А, когда ты знаешь, с кем имеешь дело в лице нынешней лживой клики самодовольных подонков, то несложно предугадать их возможные реакции. А потому я сделал на всякий случай видеоскрин новости в Moldpres. А уважаемый Григорий Петренко не поленился сделать обычный скриншот этой публикации. Смотрите и запоминайте. Нами управляют обычные жулики.

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