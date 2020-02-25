Лилиан Карп: У Плахотнюка есть возможность оторвать столько депутатов от ДПМ, сколько захочет

Парламентское большинство может быть потеряно Партией социалистов Республики Молдова и Демократической партией, а правительство Кику может быть отправлено в отставку путем раскола парламентской фракции ДПМ. С таким заявлением выступил депутат от Партии действия и солидарности Лилиан Карп, который утверждает, что за шестью депутатами, которые уже покинули формирование, могут последовать другие, передает IPN.

„Сегодня ничего нового под солнцем мы не видим. У Плахотнюка есть возможность оторвать столько депутатов от ДПМ, сколько он захочет. Те, кто был привлечен в ДПМ Плахотнюком, были привлечены на определенных условиях. Обо всех этих людях есть информация, которая, если она будет распространена в общественное пространство, тогда заканчится их политическая и частная жизнь. В этом контексте, если Плахотнюк хочет оторвать еще 5-6 человек, сделает это очень легко, и большинства, поддерживающего правительство, больше не будет”, - заявил депутат Лилиан Карп в ходе передачи „Ora Expertizei” на телеканале JurnalTV.

Председатель Партии „Союз спасения Бессарабии” Валериу Мунтяну считает, что уход депутатов из ДПМ не произошло без участия бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка.

„Это, безусловно, действие Владимира Плахотнюка, пытающегося купить снисходительность, пытаясь доказать, что он игрок, пытаясь доказать американцам и другим полисам влияния, что он может что-то решить в Республике Молдова. Я убежден в том, что у Платонюка – Канду есть возможность отколоть от ДПМ достаточно, чтобы можно было расшатать правительство Кику”, - добавил политик.

Депутаты Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук покинули парламентскую фракцию, а также Демократическую партию Молдовы и создали группу Pro Moldova.