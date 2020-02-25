Нечеловеческие условия в пенитенциарных учреждениях, описанные Косованом, Петиком и Болбочану

Они выжили на прогнивших матрасах и подушках, жили с крысами в одном помещении и были лишены элементарных условий для достойной жизни. Таковы истории жизни трех известных людей, которые содержались в молдавских тюрьмах, передает IPN.

„В моей жизни я не думаю, что видел что-то хуже. Это камера размером 3x4. Ты пытаешься починить кровать, чтобы отдохнуть вечером. Все кровати разваливались. Постоянно приходилось крепить пружины. Заплесневелые матрасы, заплесневелые подушки. Воды практически не было. Если принесут, то принесут пару бутылок. Были времена, когда я думал о том, чтобы покончить с собой. Была полная изоляция”, - заявил пробывший два года за решеткой бизнесмен Сергей Косован в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Бывший депутат Юрие Болбочану рассказывает, что был арестован в пятницу после обеда, а до вторника жил только на воде. Его семья узнала только в понедельник о его задержании, а во вторник передала ему посылку с продуктами, которые были съедены за ночь крысами, которые проникали в камеру. После этого, рассказывает Юрие Болбочану, еще одну неделю прожил только на воде.

Бывший пограничный полицейский Георге Петик рассказывает, что когда был заключен в тюрьму в Бэлць, кто-то рекомендовал ему носить при себе предмет, который помог бы ему защищаться в случае необходимости.

„Это означает, что, когда меня вели в медпункт или на прогулку, у меня должно было быть что-то, с чем я мог бы защитить себя. У меня была только вилка, которую я привязал к ноге и носил, чтобы защищаться. В Тюрьме № 13 я постоянно носил ее с собой, и даже спал с ней”, - заявил Петик.