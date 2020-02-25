Андриан Канду о будущей партии, обвинениях во внешнем финансировании и сотрудничестве ДПМ с ПСРМ

Группа Pro Moldova, состоящая из шести депутатов, покинувших Демократическую партию, приступит к сбору средств, пожертвований, спонсорства, а также к собственным инвестициям, чтобы справиться с расходами, необходимыми для будущей деятельности. В настоящее время лидер шести депутатов Андриан Канду утверждает, что у группы нет финансирования, но и расходов нет. Заявления депутата были сделаны в контексте того, что бывшие коллеги по формированию заявили в публичном пространстве, что группа якобы финансируется из внешних источников, передает IPN.

„Когда вы хотите атаковать, когда вас что-то не устраивает, и у вас есть еще один противник в нашем лице, и после разногласий в команде Демократической партии, навязывая видения, действия, с которыми я не был согласен, то винить – легче всего. Вы думаете о том, что не нравится людям, например, слышать о Шоре, Плахотнюке, и легче ставить штампы для уничтожения проекта”, - заявил Канду в ходе передачи „Punctul pe Azi” на общественном телеканале TVR Moldova.

Что касается того, что Демократическая партия сотрудничает с Партией социалистов Республики Молдова, Канду говорит, что внутри формирования были предпосылки, информация и слухи об этом.

„Известно изнутри, что было очень много разговоров, было очень много телефонов, было очень много сообщений, встреч, телефонных разговоров, СМС. Речь идет и о руководстве Демократической партии, и о руководстве Партии социалистов, и о премьер-министре, и о президенте. Но в конце концов это их внутренняя кухня, пусть делают что хотят. Если они хотят создать коалицию с ПСРМ, пусть делают это, но пусть и отвечают за это”,-добавил Канду.

О будущей партии Pro Moldova Андриан Канду отметил, что на базе будущего правоцентристского формирования будет представлена социал-либеральная доктрина с элементами патриотизма, традиционализма и всего, что связано с Молдовой.

Шесть депутатов Демократической партии объявили в среду, 19 февраля, что покидают политформирование, а также парламентскую фракцию демократов. Это Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук.