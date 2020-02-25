"Молдавский электорат сформирован российским телевидением"

Депутат первого Парламента, подписавший Декларацию о независимости Республики Молдова, Алеку Реницэ высказал мнение, что электорат Республики Молдова сформирован российским телевидением. По его словам, российская пропаганда предоставляет ключевые идеи, которые проникают очень глубоко в подсознание не очень разбирающихся людей и они идут на избирательные участки и голосуют так, как они ориентированы из определенных центров, передает IPN.

„В настоящее время у нас нет реальных возможностей, и это не является своего рода капитуляцией, но у нас нет соответствующих инструментов против этого информационного наступления, которое охватывает телезрителя”, заявил Алеку Реницэ в рамках передачи „Punctul pe azi” на телеканале ТVR Moldova.

Писатель и продюсер TVR Мариан Войку считает, что существуют исследования, которые показывают, что, хотя 30% телеканалов и радиостанций Республики Молдова транслируются или ретранслируются из Российской Федерации, в действительности из России идут все 80% программ, так как существуют и другие телеканалы, которые смешивают местные телепрограммы с импортными и это является познавательным источником. „Местный телезритель даже не понимает, какой он телеканал смотрит. А то, что в таком государстве, как Республика Молдова 80% содержания средств массовой информации поступают из Российской Федерации это большая проблема”, отметил Мариан Войку.

Историк Анатол Петренко считает, что Россия применяет несколько методов пропаганды в Республике Молдова. По его словам, в первую очередь речь идет об идее, которую русские называют „русский мир”, а это означает, что все русскоговорящие лица, даже если они являются гагаузами или украинцами по происхождению, являются составной частью этой идеи „русского мира”. По мнению историка, эти люди являются предметом внешней политики Российской Федерации.

„Русский язык использовался и продолжает быть использованным в качестве инструмента проведения внешней политики Российской Федерации. Существуют четкие указания Путина” и существует комитет по продвижению русского языка, при помощи которого продвигается данный язык. Они считают, что посягательство на русский язык или ограничение русского языка является посягательством на государственную безопасность Российской Федерации”, - сказал Анатол Петренко.