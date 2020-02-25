Два гражданина Молдовы с подозрением на коронавирус силой доставлены из аэропорта в больницу

По данным СМИ, они прилетели в Кишинев из Москвы вечером в понедельник.

Двое граждан Республики Молдова попали в больницу вчера вечером сразу из аэропорта. После въезда в страну с помощью термосканера их проверили и обнаружили высокую температуру.

Вчера около 10 вечера два человека прибыли в Молдову с самолетом на рейсе Москва - Кишинев, и когда они появились на пограничном переходе в аэропорту. Международный Кишиневский термосканер FLIR T365 установил, что у них температура (38,4–38,7 ° C).

Впоследствии медицинская служба в аэропорту приняла решение о том, что эти два человека должны быть доставлены в инфекционную больницу "Toma Ciorb " для комплексных консультаций и расследований.