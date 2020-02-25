25 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Два гражданина Молдовы с подозрением на коронавирус силой доставлены из аэропорта в больницу
25.02.2020

По данным СМИ, они прилетели в Кишинев из Москвы вечером в понедельник.

Двое граждан Республики Молдова попали в больницу вчера вечером сразу из аэропорта. После въезда в страну с помощью термосканера их проверили и обнаружили высокую температуру.

Вчера около 10 вечера два человека прибыли в Молдову с самолетом на рейсе Москва - Кишинев, и когда они появились на пограничном переходе в аэропорту. Международный Кишиневский термосканер FLIR T365 установил, что у них температура (38,4–38,7 ° C).

Впоследствии медицинская служба в аэропорту приняла решение о том, что эти два человека должны быть доставлены в инфекционную больницу "Toma Ciorb " для комплексных консультаций и расследований.


 
Количество просмотров:
386
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.