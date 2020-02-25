Два гражданина Молдовы с подозрением на коронавирус силой доставлены из аэропорта в больницу

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По данным СМИ, они прилетели в Кишинев из Москвы вечером в понедельник.
Двое граждан Республики Молдова попали в больницу вчера вечером сразу из аэропорта. После въезда в страну с помощью термосканера их проверили и обнаружили высокую температуру.
Вчера около 10 вечера два человека прибыли в Молдову с самолетом на рейсе Москва - Кишинев, и когда они появились на пограничном переходе в аэропорту. Международный Кишиневский термосканер FLIR T365 установил, что у них температура (38,4–38,7 ° C).
Впоследствии медицинская служба в аэропорту приняла решение о том, что эти два человека должны быть доставлены в инфекционную больницу "Toma Ciorb " для комплексных консультаций и расследований.
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