Школы закрыты, в магазинах исчезли продукты: Молдаване, проживающие в Италии, говорят о панике в некоторых регионах

Коронавирус пугает итальянцев и молдаван так, что люди делают запасы, потому что боятся, что введут карантинную зону.

На фоне информации о распространении коронавируса нового типа (COVIS-19), молдаване из Италии говорят, что в некоторых регионах существует паника. В ряде учебных заведений были приостановлены занятия, а также другие мероприятия, а в магазинах полки с хлебом, мукой, водой и другими продуктами были опустошены. Люди делают запасы, потому что боятся запрета на выход в многолюдные районы.

Молдаванка Ирина Леу, проживающая в Италии, заявила для IPN, что рядом с Миланом были приостановлены практически все общественные мероприятия, предполагающие собрание большого количества людей, такие как футбольные матчи или фестивали. Школа, в которую ходит ее ребенок, временно приостановила свою деятельность, как и спортивные центры. На фоне появляющихся новостей, люди делают запасы продуктов питания, а некоторые полки в магазинах просто остались пустыми. „Паника сохраняется, многие люди боятся, потому что есть карантинные зоны, например, Красная зона, в которую никто не входит, и никто не выходит. И моя бабушка, которая планировала улететь в Молдову, поменяла билет, потому что не знает, когда ее отпустят”, - добавила Ирина Леу.

Председатель итальянской Ассоциации „Dor” Александру Казаку заявил для IPN, что на самом деле ситуация не такая серьезная, как может показаться из прессы. В любом случае, Министерство здравоохранения рекомендует принимать простые меры предосторожности, такие как мытье рук в течение 20 секунд до и после контакта с другими людьми, избегать любых общественных мероприятий. В качестве мер предосторожности в некоторых городах Ломбардии и Венето рассматривается вопрос о приостановлении занятий в школах.

Некоторые страны закрыли рейсы из Италии. В аэропортах Италии проводятся проверки среди всех пассажиров. Перед больницами были установлены палатки, где пациенты и посетители могут пройти обследование. „Мы видим здесь кампанию по информированию сотрудников и общества в целом о рисках и мерах, которые могут быть предприняты. И в компании, где я работаю, был передан пресс-релиз Министерства здравоохранения для информирования всех сотрудников. Кроме того, в ресторане сегодня рекомендовали носить одноразовые перчатки”, - добавил Александру Казаку.

Власти Республики Молдова констатируют повышенную степень опасности в связи с эпидемиологической ситуации по коронавирусу нового типа (COVIS-19) и объявляют желтый код на национальном уровне. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну сказала мегодня на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, что существует возможный риск возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, учитывая, что в Италии, стране, где много молдаван, отмечается рост заболевания.

С пятницы по сегодняшний день в Италии было подтверждено более 200 случаев заболевания, а число смертей достигло шести.