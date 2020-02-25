Стихия опередила чиновников

Поднявшийся вчера шквалистый ветер повалил в столице деревья и рекламные конструкции, нанес ущерб припаркованным поблизости от них автомобилям, повредил крыши домов. Из-за сильного ветра обрушился фрагмент одноэтажного исторического здания в центре столицы. Котельцовый блок упал прямо на тротуар, развалившись на части. К счастью, пешеходов в этот момент близ строения не оказалось, в противном случае трагедии было бы не избежать.

По иронии судьбы только на прошлой неделе генпримар Ион Чебан издал распоряжение о проведении в столице инвентаризации жилых зданий, расположенных как в исторической части города, так и в микрорайонах. Как сообщает сайт примэрии, для определения их технического состояния была создана рабочая группа из представителей местных органов власти, структурных подразделений примэрии и агентства технического надзора, которым совместно с преторами предстоит взять на учет проблемные дома, указав конструктивные и декоративные элементы, требующие восстановления. В поле зрения рабочей группы будут также всякого рода пристройки.

Муниципалитет Кишинева потребует от менеджеров (владельцев) многоквартирных домов устранения причин, которые могут повлиять на безопасность строений, ограждения опасных зон, если таковые обнаружатся, а также размещения на заграждениях или информационных щитах предупреждающих объявлений.

В соответствии с вышеупомянутым распоряжением генпримара главному управлению общественного транспорта и путей сообщения предстоит принять решения по поводу расположенных поблизости от поврежденных зданий парковок.

На основании собранной рабочей группой информации будет составлена картография опасных участков и зон, представляющих угрозу для населения и для припаркованных близ зданий автомобилей.

К сожалению, в информации, представленной пресс-службой примэрии, не говорится о сроках инвентаризации жилого фонда. Февраль – месяц ветреный, хорошо бы эти работы провести поскорее, не дожидаясь очередного урагана.

Мария БУИНЧУК