В Кишиневе в троллейбусе у ребенка забрали проездной и выкинули на улицу

Читатели Publika бурлят от возмущения. Шокирующий случай произошел с учеником младших классов в одном из столичных троллейбусов.

Об этом стало известно из публикации его матери в одном из самых популярных пабликов молдавского сегмента соцсетей.

По словам женщины, кондуктор силой отобрал у ребенка проездной билет, после чего вытолкнул мальчика из троллейбуса. Также, как утверждается в публикации, ребенка вытолкнули с такой силой, что он упал, запачкал одежду и школьный рюкзак.

Инцидент, как утверждает автор поста, произошел в троллейбусе №24 около третьей городской больницы. Ребенок успел сфотографировать кондуктора троллейбуса..

Родители возмущены – ребенок испуган, он пережил невероятный стресс, и, вдобавок ко всему, опоздал на уроки.

Самое возмутительное в этой печальной ситуации, что никто из взрослых не встал на защиту ребенка, предпочитая сделать вид, что ничего не случилось, и отмолчаться, отмечается в публикации.

Михаил Генчу