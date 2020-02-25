Ветеран Великой Отечественной из Молдовы будет участвовать в Параде Победы в Москве

Василий Кузенко из села Чобручи поедет на Парад Победы в Москву. Ветеран Великой Отечественной из Молдовы воевал в составе Ленинградского фронта и принимал участие в боях в Прибалтике. Ветеран награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени, трижды был ранен.

Сегодня он остался единственным ветераном в родном селе, и каждый год в День Победы мужчина приходит к мемориалу в центре села для возложения цветов и поминания боевых товарищей.

Ему было всего 16 лет, когда пришла война. Уже в 18 лет его отправили рядовым в 4-й запасной батальон противовоздушного оборонного полка. «Артиллерист по призванию» – так о нем говорили однополчане.

Самым счастливым воспоминанием его жизни стал день, когда пришла весть об окончании войны.

- За дней 5 привезли нам дополнительно гранат для того, чтобы мы могли обороняться от врага. Раздали их, и мы уже ждали, что будет бой. А тут выходит старшина и говорит, что война кончилась, – рассказывает Василий Кузенко.

После победы он вернулся на родину, женился и всю жизнь проработал водителем в колхозе.

Сегодня Василию Кузенко уже 95 лет, и он будет представлять родину на самом большом параде в мире, в честь Великой Победы, передает novostipmr.com.

Михаил Генчу