Аптечные сети Молдовы наживаются на страхе жителей заболеть коронавирусом

Малоприятная тенденция. Жители Молдовы возмущены ценовой политикой аптек, которые наживаются на всеобщем страхе. Дело в том, что с момента появления реальной угрозы заражения коронавирусом прошло всего пару дней, а цены на защитные маски взлетели до небес.

Ранее маски стоили всего 67 банов, и всего через сутки она выросла в несколько раз, достигнув цены в 4,20 леев. Публикации об этом повсеместно появляются в Facebook. В некоторых местах стоимость маски достигла 5 леев за единицу.

Отмечается, что в некоторых аптеках запасы закончились, и невозможно купить ни одной. Были выдвинуты предположения, что владельцы фармацевтических компаний искусственно «убрали» с полки старые запасы, чтобы продать их позднее, когда цена за единицу достигнет своего пика.

Напомним, что правительство ввело «желтый» уровень опасности в Республике Молдова в связи с угрозой эпидемии коронавируса, после того, как на территории Италии количество инфицированных выросло за сутки с нескольких больных почти до сотни.

Михаил Генчу