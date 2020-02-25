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Передовик Платформы DA провел анализ работы правительства Кику за первые 100 дней с четырех точек зрения
25.02.2020

Заместитель председателя парламента Александру Слусарь, представитель фракции «Блока ACUM Платформы DA» сослался на 100 дней работы правительства Кику.

Как сообщает ТРИБУНА, в публикации в социальной сети Александру Слусарь разобрал деятельность по четырем направлениям.

«I. Это антисоциальное правительство и правительство повышения цен, которое допустило:

  1. Повышение примерно на 45 % тарифов на междугородный пассажирский транспорт.
    2. Снижение индексации пенсий для более чем 400 тысяч пенсионеров и удержание зарплаты бюджетников.
    3. Значительное и неоправданное повышение цен на топливо.

II. Это правительство коррупции, которое:

  1. Организовало серию поддельных публичных торгов для восстановления дорог, без источников финансирования и с нарушением закона о государственных закупках.
    2. Переняло у правительства Плахотнюка множество преступных экономических схем, в частности, относительно компании «Metalferos».
    3. Начало отчуждать по плачевным ценам молдавскую недвижимость в Украине.

III. Это правительство, которое ничего не сделало для того, чтобы преодолеть последствия банковского мошенничества:

  1. Не выполнило ни одну из задач, оговоренных в Постановлении Парламента от 17 октября 2019 года о докладе о выяснении обстоятельств девальвации банковской системы.
    2. Отказалось применить мораторий на закон, который предусматривает выплату гражданами украденных миллиардов, и тем самым упустило в 2020 году наличие 853 миллионов леев для других очень важных бюджетных расходов.
    3. Ничего не предприняло для возвращения украденных денег.

IV. Это правительство международной изоляции:

  1. Вся внешняя «сбалансированная» политика Додона сводится к его роскошным поездкам на отдых в Европу и Азию и таким аберрациям как то, что Российская Федерация остановила военный конфликт в Приднестровье.
    2. Неспособно разблокировать макрофинансовую помощь от Европейского Союза;
    3. Максимально напрягло отношения с Румынией.
    4. Лжет, что не может получить кредит от Российской Федерации, стоимость который уменьшается с каждым днем.

Но самая большая проблема соответствующей исполнительной власти заключается в том, что ее главная цель далека от интересов граждан и связана исключительно с обеспечением второго срока полномочий для Игоря Додона и, косвенно, его свободы», написал Слусарь.

Андриана Кептине


 
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