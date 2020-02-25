Аналитик о новейшей политической партии: Хочет предложить гражданам Республики Молдова мегаинтеллектуальное действие

По мнению политического аналитика Игоря Боцан, исполнительного директора Ассоциации демократии и участия (ADEPT), Партия коллективного действия – Гражданский конгресс хочет предложить гражданам Республики Молдова мегаинтеллектуальное действие, сообщает ТРИБУНА.

«Партия Мунтяну и Ткачука хочет предложить гражданам Республики Молдова мегаинтеллектуальное действие, во-первых, с тем чтобы Республика Молдова стала образцом для новшеских приложений и перехода нашей страны к тому, что называется образцом четвертой промышленной революции», сказал Боцан в интервью для europalibera.org .

На вопрос, кажется ли ему убедительным этот проект, Игорь Боцан сказал, что это интересный подход. «Этот подход мне кажется интересным, потому что это формирование пытается достучаться до чувств интеллигенции, в том числе из сел, врачей, преподавателей, инженеров и представителей городов, каким-то образом пытаясь внушить им мысль о том, что если с помощью этих совместных усилий мы попытаемся сделать скачок, воспользовавшись поддержкой европейских партнеров или партнеров из других стран, мы могли бы вывести Республику Молдова на путь развития, а не стагнации», добавил Боцан.

Андриана Кептине