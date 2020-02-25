Аналитик о новейшей политической партии: Хочет предложить гражданам Республики Молдова мегаинтеллектуальное действие

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Политика
По мнению политического аналитика Игоря Боцан, исполнительного директора Ассоциации демократии и участия (ADEPT), Партия коллективного действия – Гражданский конгресс хочет предложить гражданам Республики Молдова мегаинтеллектуальное действие, сообщает ТРИБУНА.
«Партия Мунтяну и Ткачука хочет предложить гражданам Республики Молдова мегаинтеллектуальное действие, во-первых, с тем чтобы Республика Молдова стала образцом для новшеских приложений и перехода нашей страны к тому, что называется образцом четвертой промышленной революции», сказал Боцан в интервью для europalibera.org.
На вопрос, кажется ли ему убедительным этот проект, Игорь Боцан сказал, что это интересный подход. «Этот подход мне кажется интересным, потому что это формирование пытается достучаться до чувств интеллигенции, в том числе из сел, врачей, преподавателей, инженеров и представителей городов, каким-то образом пытаясь внушить им мысль о том, что если с помощью этих совместных усилий мы попытаемся сделать скачок, воспользовавшись поддержкой европейских партнеров или партнеров из других стран, мы могли бы вывести Республику Молдова на путь развития, а не стагнации», добавил Боцан.
Андриана Кептине
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