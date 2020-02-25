Глава представительства ТАСС в Молдове уверен в том, что Шор - марионетка Плахотнюка

Он выполняет все, что необходимо. Илан Шор - "карманный деятель" Влада Плахотнюка, считает Иван Демидецкий, глава представительства ТАСС в Молдове. Его слова приводит портал noi.md. Демидецкий напомнил о том, как Шор в интересах Плахотнюка еще в 2015-м году "слил" Филата - именно публикации разговоров Филата с Шором стали причиной ареста экс-премьера, который недавно вышел из тюрьмы. Более того, Шор и дальше продолжал служить Плахотнюку и должен был стать "тараном" в атаке того на президента Додона.

- Не случайно, что Шор, будучи реально обвиненным в причастности к краже денег из банков Молдовы, не сел в тюрьму, как Филат или Платон, а находился на свободе, создал свою партию, был избран мэром, и почему-то он сбежал в один день с Плахотнюком, хотя мог бы остаться, ходить в парламент. Он же “честнейший” человек, - пояснил Демидецкий, ставший гостем телепередачи на телеканале NTV Moldova.

Михаил Генчу