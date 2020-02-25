1xBet букмекерская контора ставки на спорт для каждого

Начинаются решающие матчи сезона в английской Премьер-лиге. Специально для них 1xBet букмекерская контора ставки на спорт, в которой доступны всем совершеннолетним болельщикам, приготовила уникальные предложения, позволяющие зарабатывать за счет своих знаний.

Главным разочарованием текущего сезона в АПЛ же смело можно назвать лондонский “Арсенал”. Конечно, болельщики уже успели привыкнуть к тому, что потолок команды – борьба за место в зоне Лиги чемпионов, но даже на этом фоне неудачи текущей кампании выглядят впечатляюще.

Казалось, “Арсенал” сделал целый ряд классный подписаний. Но практически все из них провалились:

Луиз “привез” сразу несколько голов в своих ворота;

Пепе – лишь блеклая тень себя самого образца прошлого сезона;

Себальос неплохо начал, но быстро растерял форму, и стало очевидно, что он не тянет уровень АПЛ.

В 1xBet букмекерской конторе ставки на спорт уже сейчас принимаются на то, на каком же все-таки месте “Арсеналу” удастся завершить текущую кампанию.

Причем даже несмотря на то, что команда откровенно проваливает сезон, у нее еще есть шансы побороться за места в зоне еврокубков. Впрочем, возможно, игрокам уместнее будет сконцентрироваться на выступлениях в АПЛ в следующей кампании.

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Возвращаясь к “Арсеналу”, стоит отметить, что назначение Микеля Артеты на должность главного тренера – это инвестиция в будущее. Бывший игрок команды хоть и прослыл классным тактиком, но пока ему явно не достает самостоятельного опыта, что отражается на результатах клуба.

В стане “канониров” должны произойти глобальные перемены, чтобы они вновь стали реальными претендентами на место в зоне Лиги чемпионов или даже золотые медали. Пока же до этого очень далеко. Смотрите футбол онлайн на 1xBet, и вы всегда сможете не просто держать руку на пульсе последних новостей, но и зарабатывать за счет них.