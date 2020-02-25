Правительство намерено ограничить торговую наценку на средства личной защиты

Правительство внесет изменения в постановление № 774 от 20.06.2016 «О продажных ценах социально значимых товаров».

Как отметил в социальной сети премьер-министр Молдовы Ион Кику, будет ограничена торговая надбавка на медицинские маски и другие средства личной защиты до 20%. Глава правительства также рекомендовал трейдерам «спуститься на землю и снизить цены»

По имеющейся у него информации, склады некоторых спекулянтов заполнены медицинскими масками. Ион Кику рекомендовал им выставить товар на продажу.

- В четверг, 27 февраля, Государственная налоговая служба и финансовая инспекция посетят абсолютно все аптеки страны для проверки цен. Они также проверят доступные запасы, - сообщил Ион Кику на своей странице в Facebook.