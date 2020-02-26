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Зинаида Гречаный встретилась с армянским премьером
26.02.2020

Молдо-армянское сотрудничество расширяется. Спикер парламента Молдовы, Зинаида Гречаный, находится в Армении, и сегодня она встретилась с премьером этой страны - Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы расширения торговых и экономических связей, и прочие вопросы, касающиеся расширения сотрудничества между двумя странами.

- Отметила заинтересованность Молдовы в углублении отношений между бизнесменами двух стран и сообщила, что власти Молдовы работают над улучшением деловой и инвестиционной среды. Обратила внимание на благоприятную налоговую базу в нашей стране, возможности экспорта в ЕС и усилия по совершенствованию системы правосудия.

Подчеркнула заинтересованность Республики Молдова в создании общих платформ для сельскохозяйственного производства и экспорта. Мы высказались за взаимное продвижение туризма. Поблагодарила армянскую власть за открытость по отношению к нашей стране и готовность поделиться своим опытом, - поведала в Facebook Гречаный.

 Михаил Генчу


 
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