Зинаида Гречаный встретилась с армянским премьером

Молдо-армянское сотрудничество расширяется. Спикер парламента Молдовы, Зинаида Гречаный, находится в Армении, и сегодня она встретилась с премьером этой страны - Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы расширения торговых и экономических связей, и прочие вопросы, касающиеся расширения сотрудничества между двумя странами.

- Отметила заинтересованность Молдовы в углублении отношений между бизнесменами двух стран и сообщила, что власти Молдовы работают над улучшением деловой и инвестиционной среды. Обратила внимание на благоприятную налоговую базу в нашей стране, возможности экспорта в ЕС и усилия по совершенствованию системы правосудия.

Подчеркнула заинтересованность Республики Молдова в создании общих платформ для сельскохозяйственного производства и экспорта. Мы высказались за взаимное продвижение туризма. Поблагодарила армянскую власть за открытость по отношению к нашей стране и готовность поделиться своим опытом, - поведала в Facebook Гречаный.

Михаил Генчу