Почти 90% подростков сталкиваются с травлей и издевательствами в школе

В некоторых случаях один человек может быть и жертвой, и агрессором, причем травля не ограничивается школой.

Вчера, 25 февраля, на публичных консультациях в парламенте обсуждалась тема буллинга среди подростков. Согласно исследованию, проведенному центром исследований и консалтинга «Sociopolis» при поддержке детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Молдове в сотрудничестве с министерством образования, культуры и исследований, 86,8% подростков в Молдове сталкиваются с издевательствами в школе.

По данным исследователей около 70% подростков становятся жертвами травли, в то же время агрессорами выступают более 40% детей. Причем, в ряде случаев один человек может быть и жертвой, и агрессором. О физической агрессии между сверстниками рассказал исследователям каждый третий подросток, а 20% опрошенных сообщили, что ученики младших классов боятся старшеклассников, правда такие ситуации в большей степени касаются мальчиков и учащихся сельских школ.

Кроме того, каждый пятый подросток убежден, что дети из бедных семей чаще подвергаются травле в школе. В то же время 25% подростков заявили, что травля не ограничивается школой, а продолжается за ее пределами.

- Агрессоры или жертвы издевательств больше подвержены депрессии, у них низкая самооценка, они чувствуют себя одиноко, теряют интерес к учебе. Подростки, которые являются агрессорами, жертвами или свидетелями издевательств, чаще прогуливают школу и показывают не лучшие результаты в учебе, - заключила представитель ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Йонгсма, слова которой цитирует newsmaker.md.

В свою очередь председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский отметил, что каждый ребенок должен чувствовать себя в школе в безопасности.

- Наша цель – действовать вместе, как команда, выявляя и тестируя инновационные решения, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности в школе, - подчеркнул Лебединский.

Подобные встречи в марте и апреле пройдут также в южных, северных и центральных районах страны.

Михаил Генчу