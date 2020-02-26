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Наталья Гордиенко призналась, что с удовольствием читает комментарии людей о себе, несмотря на обилие негатива
26.02.2020

Певица высмеяла "троллей". Наталья Гордиенко призналась, что, являясь реализовавшимся человеком, она с удовольствием читает комментарии так называемых "хейтеров" - людей, которые ненавидят ее (от английского слова hate - ненависть). Есть таковые и в блоге певицы - но она не ведет с ними борьбу, а, наоборот, с интересом следит за их попытками вывести певицу из равновесия. 

Более того, на днях Гордиенко собрала подборку самых красочных подобных комментариев, и с чувством удовольствия зачитала их перед публикой. Тем самым она приятно шокировала тех, кто по-настоящему переживает и любит певицу - они сочли этот ход крайне удачным:

- Наташа, мы просто восхищены тем, как ты это сделала! Ты за 5 минут обесценила весь этот шквал нечистот в cвой адрес, - написала одна из подписчиц. Пост певицы размещен в Facebook.

- Я стараюсь следить за тем, что обо мне пишут. Конструктивную критику анализирую, тёплые слова меня окрыляют, а явный хэйт, как правило, меня веселит, - ответила ей певица.

 Михаил Генчу


 
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