Плацдарм Иона Чебана

Оперативное заседание примэрии на этой неделе началось с самой острой на тот момент проблемы, созданной владельцами столичных маршруток: их отказом 24 февраля перевозить пассажиров в утренний час «пик». Своей акцией они намеревались настроить пассажиров против местной власти, которая наотрез отказалась идти на условия перевозчиков. Те требовали либо повысить стоимость проезда до шести лей, либо дотировать частный транспорт на тех же условиях, что и общественный.

Как разговаривать с людьми без совести?

Однако не там владельцы маршруток искали союзников. Им бы сделать вывод после прошлогодней акции и применить весь свой менеджерский талант для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в сфере частных пассажироперевозок. Но, увы, ничего за это время не изменилось. Людей перевозят в тех же тесных и грязных салонах с рваными и неисправными сидениями, с неработающими кондиционерами и запаянными на крышах люками. Их не моют дезрастворами, как и ручки дверей и поручни. И это - в разгар сезона инфекционных заболеваний. Не делается то малое, что не требует каких-то особых затрат – только гражданской сознательности и совести. Потому как можно вести с этими горе-менеджерами нормальный цивилизованный диалог?

К генпримару у кишиневцев доверия больше. И на его призыв о поддержке отозвались владельцы личных автомобилей, бравшие попутных пассажиров. Слаженно работал в то утро и общественный транспорт – примэрия выделила на «оголившиеся» участки дополнительные единицы из авто- и электропарков. Это позволило уменьшить интервалы движения. Соответственно у обоих автопарков в этот день выросла выручка. Выиграли от забастовки и таксисты.

Но и собственно тотальной забастовки у частных автоперевозчиков не получилось - 19 маршрутов ходили по прежде установленному графику несмотря на забастовку. По словам Чебана, не вышли на работу лишь маршруты, находящиеся под управлением Юрия Топалэ, Олега Алексы и Николая Середняка.

Сами себя подставили

В этой связи столичный мэр намерен попросить антикоррупционную прокуратуру, национальный центр борьбы с коррупцией, генпрокуратуру провести тщательное расследование деятельности этих администраторов и всех, кто не вышел на работу. Чебан отметил, что мэрия намерена разорвать контракты с этими администраторами. Кроме того, по словам Чебана, мэрия примет экстренные меры, если перевозчики вновь выйдут на забастовку. «Если протесты продолжатся, мэрия изменит график работы муниципальных предприятий: школ, детсадов, учреждений мэрии, чтобы обеспечить перевозку граждан в часы пик. Кроме того, мы рассмотрим вариант заключения контракта с частными компаниями микроавтобусов и автобусов и переориентирования их посредством городского автобусного парка».

Так что, получается, своей акцией экономические агенты-транспортники сами себя же и подставили. И теперь некоторые из них, нарушив договорные обязательства, не смогут уже рассчитывать и на привычную прибыль, как заявил Ион Чебан.

А кишиневцев столичный мэр успокоил: повышения тарифа в маршрутных такси не произойдет, пока не будет улучшено качество предоставляемых услуг. «Это означает безопасный, комфортный и чистый транспорт, соблюдение графика, остановку в специально отведенных местах, выдачу билетов за проезд. Все это на данный момент не соответствует требованиям и стандартам», - заявил Ион Чебан.

«Кто ездит за три лея, тот коррупционер и штрейкбрехер»

Неодобрительно отозвались о своих товарищах, проигнорировавших забастовку, устроители акции Олег Алекса. «Похоже, их устраивает тариф в три лея, - заявил для IPN председатель совета патронатной ассоциации автотранспортных операторов. – Не потому ли, что за этим стоят коррупционные схемы?».

«В Кишинёве имеется порядка четырёх маршрутов, - заявил Олег Алекса. - Нам это и раньше было известно, но мы думали, что они тоже будут протестовать. Было известно, что они хорошо себя чувствуют и с тремя леями. Но, к сожалению, не вышли на протест и несколько маршрутов, положение которых очень плохое. Не знаю почему. Вероятно, из-за того, что они относятся к тем же фирмам, что и, например, 103-й маршрут. Там есть и некоторые коррупционные вопросы, связанные и с другими вещами: они ездят по проспекту Штефана чел Маре, несмотря на запрет. Подозреваю, что фирма, обслуживающая 103-й маршрут, дала указание и остальным своим маршрутам не выходить на акцию протеста. Это их выбор».

Председатель совета патронатной ассоциации автотранспортных операторов прокомментировал и слова столичного мэра, заявившего, что если протесты продолжатся, то городской автобусный парк наймёт частные автобусы и микроавтобусы, чтобы справиться с пассажиропотоком. По словам Олега Алексы, это всё из области фантастики, потому что «нет перевозчиков, имеющих свободные машины, чтобы нас заменить».

Алекса также сообщил, что перевозчики продолжат требовать соблюдения своих прав: «Тариф в три лея может быть сохранён, если будут предоставляться субсидии из муниципального бюджета. Мы даже готовы брать на этих условиях безбилетных льготников. Но в таком случае маршруты должны получать дифференцированное субсидирование, потому что некоторые из них и так рентабельны, но это не более четырёх маршрутов, остальные должны получать субсидии с тем, чтобы мы могли охватывать те части города, где автобусы и троллейбусы не ходят и не будут ходить из-за узких улиц и малого пассажиропотока».

В ответ на это Ион Чебан выдвинул встречное предложение.

«Хотите работать на тех же условиях, что и общественный транспорт? Мы согласны! С одним только условием: заключайте договоры напрямую с примэрией, чтобы доходы шли в муниципальную казну!», - заметил он с сарказмом.

«Маршрутки изжили себя»

На забастовку в столице отреагировали и в правительстве. Премьер-министр Ион Кику заявил, что маршрутки давно изжили себя. На состоявшейся в начале недели пресс-конференции глава кабмина рассказал о том, что примэрия Кишинева будет искать возможность закупить новые виды транспорта.

«Мы обсудили с примаром Ионом Чебаном его видение развития городского транспорта, - сказал Кику. - Ясно, что маршрутным такси больше нечего искать в Кишиневе. Примэрия должна привлечь дополнительные средства для покупки новых видов транспорта. В связи с этим в данный момент официальные лица страны активно общаются с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Надеемся, с их помощью проблема будет решена».

Естественно, данный вид городского транспорта исчезнет не сразу, так как это очень затратный по времени и финансам проект, оговорился примар.

Но почему обиделись маршруточники?

Вне всякого сомнения организованная столичными перевозчиками акция связана с недавним увеличением тарифа на междугородние поездки.

Однако, в отличие от владельцев кишиневских маршруток, водители междугородних автобусов согласились с поставленными им министерством экономики условиями. С 1 февраля по 1 октября 2020 года на основе шахматного графика все транспортные средства должны будут пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Транспортные единицы, которые не соответствуют какой-либо из категорий комфорта, не будут допущены к обслуживанию регулярных рейсов.

Есть в этом некоторая несправедливость: министерские чиновники телегу поставили впереди лошади. Кое-кому это показалось обидным. И не только владельцам кишиневских маршрутов - в обиде на власть, принявшую такое ретроградное решение, прежде всего, граждане. Поэтому с некоторым недоверием и беспокойством относятся они к заявлению генпримара о незыблемости цены за проезд в три лея. Они хотят знать, как долго сможет продержаться столичный плацдарм.

Мария БУИНЧУК