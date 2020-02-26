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Додон: "США могут навредить своему имиджу, если продолжат обеспечивать политическое прикрытие Плахотнюку"
26.02.2020

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что "США могут навредить своему имиджу, если продолжат обеспечивать политическое прикрытие Владу Плахотнюку".

Как передает "ИНФОТАГ", в интервью Europa Libera, говоря о введенных США еще в январе 2020 г. санкций в отношении Плахотнюка, отметил, что поблагодарил госсекретаря Майка Помпео за этот шаг, но, похоже, американцы не особо спешат".

"Думаю, что это может повлиять на их имидж - если с одной стороны звучат такие заявления (Помпео отмечал, что "коррупционные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и независимость демократических институтов в РМ" - "И."), а с другой - продолжается обеспечение политического прикрытия (бывший вице-председатель ДПМ Андриан Канду подтвердил, что даже после введения санкций, Плахотнюк находится на территории США - "И.")", - сказал президент.

По его словам, "запросы (по экстрадиции) переданы властям США и остаются в силе".

"Но какие еще необходимы призывы, запросы, если госсекретарь США выразился в отношении Плахотнюка абсолютно ясно. Даже без этих запросов, должны быть предприняты какие-то действия, но пока мы ничего не видим", - сказал Додон.

Он отверг любые слухи о поддержке диалога с Плахотнюком - "после всего, что случилось в июне 2019 г., после провокаций в мой адрес, в адрес семьи - это невозможно".


 
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