Начата проверка имущества президента по запросу Слусаря

Национальный орган по неподкупности (ANI) начал проверку имущества президента Игоря Додона.

Как передает "ИНФОТАГ", проверка начата на основании запроса, поступившего от вице-спикера, председателя "Платформы DA" Александра Слусаря. Он еще в январе обратился в Государственную налоговую службу и Национальный орган по неподкупности, требуя проверок в отношении главы государства, а именно "расходов на поездки и отпуск президента".

Слусарь опубликовал в социальных сетях ответ ANI, где сообщается о начале процедуры проверки в отношении Додона. По словам депутата, поводом для проверки "послужило журналистское расследование о люксовых отпусках президента, а также об его расходах не соответствующих указанным в декларации доходам".

Слусарь призвал "СМИ и гражданское общество помогать контролировать процесс проверки, после которого материалы должны попасть и в прокуратуру".