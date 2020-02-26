26 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Начата проверка имущества президента по запросу Слусаря
26.02.2020

Национальный орган по неподкупности (ANI) начал проверку имущества президента Игоря Додона.

Как передает "ИНФОТАГ", проверка начата на основании запроса, поступившего от вице-спикера, председателя "Платформы DA" Александра Слусаря. Он еще в январе обратился в Государственную налоговую службу и Национальный орган по неподкупности, требуя проверок в отношении главы государства, а именно "расходов на поездки и отпуск президента".

Слусарь опубликовал в социальных сетях ответ ANI, где сообщается о начале процедуры проверки в отношении Додона. По словам депутата, поводом для проверки "послужило журналистское расследование о люксовых отпусках президента, а также об его расходах не соответствующих указанным в декларации доходам".

Слусарь призвал "СМИ и гражданское общество помогать контролировать процесс проверки, после которого материалы должны попасть и в прокуратуру".


 
Количество просмотров:
87
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.