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Общество
PAS поставила перед собой цель внести поправки в Закон о зеленых насаждениях
26.02.2020

Фракция Партия Действие и Солидарность (PAS) в Муниципальном совете Кишинэу (МСК), как и парламентская фракция PAS поставили перед собой цель внести поправки в Закон о зеленых насаждениях и с этой целью сегодня организовали публичные прения на эту тему, передает ТРИБУНА.

Фракция PAS в МСК предлагает разработать кадастр зеленых насаждений и произвести их картографию с четким указанием границ.

«Мы хотим начать с центральных парков, а затем доберемся до лесных. Мы думаем, что мы должны начать с зеленых насаждений окрестностей, потому что на этих площадях есть различные корпусы и постройки. Постройки продолжают появляться и очень нагло занимают своими огромными корпусами зеленые зоны. Чтобы положить этому конец, мы полагаем, что решение должно заключаться в разработке кадастра зеленых насаждений, который также отобразит их и установит границы зеленых насаждений. Для этого мы представим проект решения, который будет включен в повестку дня на следующем заседании МСК, и будем настаивать на его утверждении», отметила советник PAS Анжела Мунтяну-Пожога.

Авторы отмечают, что первое, что они сделают  – попросят Генерального примара создать рабочую группу, которая инициирует инвентаризацию незаконных построек на площади зеленых насаждений, установят нарушения и привлекут к ответственности виновных лиц.

Кристина Парфени


 
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