Андриан Канду о создании новой партии и расширении команды: Мы не намерены начинать охоту на бывших коллег …

Депутат Андриан Канду, один из учредителей будущей политической партии «Pro Moldova» заявил, что они хотят образовать формирование, следуя всем юридическим шагам и положениям шаг за шагом, а также, что они не намерены начинать «охоту» на бывших коллег-демократов, сообщает ТРИБУНА.

«Мы категорически против запуска кампании или «охоты» на бывших коллег из команды ДПМ или территориальных организаций. Мы остались с коллегами и обсудили, что мы начинаем с нуля, создаем новые местные команды, то есть первичные, территориальные, местные команды. Мы пойдем и соберем необходимые подписи.

Мы будем блюсти все юридические процедуры, для того, чтобы мы смогли зарегистрировать партию. Все, кто хочет перейти из одной партии в другую или не имеет политической активности, или хочет иметь ее, или бывшие коллеги – из ДПМ, захотят присоединиться к нашему проекту – приветствуются. Но мы не собираемся начинать кампанию по охоте на бывших коллег», заявил Канду на телепередаче «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.

Напоминаем, что на прошлой неделе Андриан Канду и другие его 5 коллег из парламента вышли из ДПМ и объявили, что запустят новую партию.

Кристина Гурез